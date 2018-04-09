В Петербурге установят памятник к 100-летию артиста Кирилла Лаврова

С предложением выступило региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Мемориал народному артисту СССР Кириллу Лаврову будет установлен в Санкт-Петербурге к 100-летию со дня рождения актера. О возведении памятника сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с членами регионального отделения СТД.

Региональное отделение Союза театральных деятелей РФ предложило установить памятник перед Большим драматическим театром им. Товстоногова, художественным руководителем которого с 1989 по 2007 являлся Лавров. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал помочь согласовать сложные вопросы, связанные с установкой памятника и требованиями охраны объектов культурного наследия.

Кирилл Юрьевич Лавров был активным участником в общественной жизни СССР и России. В кино он сыграл множество ролей, в том числе в культовых картинах "Верьте мне, люди", "Живые и мёртвые", "Долгая счастливая жизнь" и "Мастер и Маргарита".

Фото: кадр из фильма "Живые и мёртвые"