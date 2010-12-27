В Петербурге установлен новый температурный рекорд

Воскресная жара в Северной столице стала рекордной для мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Колесов. Синоптик также отметил, что 14 и 15 мая температура будет увеличиваться.
Днём 13 мая в городе было зафиксировано 27,7 градуса выше нуля. Эта температура побила погодное достижение 2010 года.
Не выдержав напора природы, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 13 мая пала под лучами палящего солнца. 14 и 15 мая угроза для максимальной температуры реальная. Сегодня точно перекроем, завтра, скорее всего, тоже.
Александр Колесов, главный синоптик Гидрометцентра Петербурга.
Как сообщают в МЧС по Петербургу, 14 мая ожидается малооблачный день, без осадков. Дневная температура воздуха достигнет 25-27 градусов. На Финском заливе синоптики обещают достижение отметки термометра в 21 градус. Атмосферное давление будет меняться мало.
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