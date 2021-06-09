В Петербурге установили размер платы за детский сад на будущий год

Плата сохранится на уровне в 10 % от суммы затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми.

Власти Петербурга установили размер родительской платы за детский сад на будущий год. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 11 ноября.

Плата сохранится на уровне в 10 % от суммы затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми. Остальные 90 % финансирует бюджет Петербурга. Полученные средства идут на приобретение продуктов питания, инвентарь и хозтовары.

В бюджете на 2023 год заложили на финансирование образования – 261,5 млн рублей. Некоторые родители могут рассчитывать на льготы. Так, отдельным категориям семей компенсируют от 20 % до 70 % платы, другие и вовсе освобождаются от нее.

Фото: Piter.tv