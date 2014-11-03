В Петербурге осталось 521 010 доз вакцины.

В Петербурге установили новый суточный рекорд по вакцинации. В четверг, 18 ноября, от коронавируса привились более 36 тысяч петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки в городе первично вакцинировались 19 810 человек. Всего было выполнено 36 229 инъекций. Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 19 ноября. Согласно документу, всего в Петербурге первично привито 1 954 562 человека, закончили же цикл вакцинации 2 067 857 человек.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета. Петербург вошел в список городов России, в которых коллективный иммунитет превысил 60%.

Фото: Piter.TV