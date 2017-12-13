В Петербурге установили "грузинские" дорожные знаки‍

Дорожные знаки ответят на вопрос о самом известном грузинском блюде и расскажут сколько тысяч километров до Тбилиси.

В Петербурге установлены “грузинские” дорожные знаки. Они появились в Северной столице на День Всех Влюбленных. Таким интересным способом организаторы фестиваля “ГрузияPLAY” решили привлечь внимание жителей и гостей города.

Знаки можно найти на улице Правды,13 и около углового здания между Социалистической улицей и Загородным проспектом. На них изображены аджарский хачапури и километраж, который придется проехать путешественнику, чтобы оказаться в Грузии. Табличка указывает, что путь до Тбилиси составит 2637,9 километров.

Отметим, что мероприятие, в честь которого подготовили необычные “приглашения” на дорогах, пройдет 17 и 18 февраля в пространстве ARTPLAY. На нем выступят группа Mgzavrebi и певица Нино Катамадзе с бэндом Insight.



