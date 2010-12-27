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В Петербурге усовершенствуют процесс обеспечения жильем детей-сирот
Сегодня, 15:29
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Alena_Zinovieva

В Петербурге усовершенствуют процесс обеспечения жильем детей-сирот

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Поправки внесены в три постановления и одно распоряжение правительства города.

Правительство Петербурга внесло поправки в действующее законодательство об обеспечении детей-сирот жильем. Документ подписал губернатор города Александр Беглов в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Эти изменения приводят городское законодательство в соответствие с федеральным. В частности, для всех субъектов установлен единый порядок учета детей-сирот, которые нуждаются в жилье. При этом регионы могут сами сформировать перечень документов, необходимых для включения сирот в список на получение жилья. Кроме того, они имеют право определить порядок получения жилья и установить факт невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях.

Ранее мы писали, что сирота из Петербурга получит отдельное жилье спустя 4 года ожидания.

Фото: pixabay.com

Теги: жилье, сироты, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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