В Петербурге усовершенствуют процесс обеспечения жильем детей-сирот

Поправки внесены в три постановления и одно распоряжение правительства города.

Правительство Петербурга внесло поправки в действующее законодательство об обеспечении детей-сирот жильем. Документ подписал губернатор города Александр Беглов в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Эти изменения приводят городское законодательство в соответствие с федеральным. В частности, для всех субъектов установлен единый порядок учета детей-сирот, которые нуждаются в жилье. При этом регионы могут сами сформировать перечень документов, необходимых для включения сирот в список на получение жилья. Кроме того, они имеют право определить порядок получения жилья и установить факт невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях.

Ранее мы писали, что сирота из Петербурга получит отдельное жилье спустя 4 года ожидания.

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