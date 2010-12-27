В Петербурге усилят защиту новогодних елок от вандалов

Каждое украшенное дерево огородят декоративным забором

В Северной столице намерены усилить защиту елок от вандалов и грабителей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

По его словам, в этом году украшения закрепят с помощью усиленных крепежей. Кроме того, около каждого дерева поставят декоративны забор. Также планируется, что каждый день специалисты будут проверять состояние праздничного оборудования, чтобы своевременно его ремонтировать.

К праздникам в Петербурге украсят 18 районов. Работы начнутся с 1 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петербурга чаще других берут кошек с улицы.

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