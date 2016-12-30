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В Петербурге усилят полив цветов, чтобы спасти их от жары
Сегодня, 22:32
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В Петербурге усилят полив цветов, чтобы спасти их от жары

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По словам Пониделко, в первую очередь необходимо обеспечить сохранность зеленых насаждений.

В Петербурге усиливают интенсивность полива территорий из-за жары. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

По словам Пониделко, в первую очередь необходимо обеспечить сохранность зеленых насаждений — не допустить выгорания травы, цветов, кустов и деревьев. Он добавил, что очень важно регулярно орошать проезжую часть: перегретая на солнце поверхность дорог и тротуаров больше подвержена деформации и разрушению.

Фото: Вконтакте / Василий Пониделко

Теги: жара, полив цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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