В Петербурге усилили проверки баров на фоне борьбы с «наливайками»

Малые бары Петербурга оказались под прицелом ревизоров.

В Санкт-Петербурге в октябре началась масштабная проверка баров и небольших заведений общепита на соответствие новым требованиям, связанным с законом о "наливайках". Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) проводит выборочные инспекции баров и ресторанов, уделяя внимание метражу помещений и условиям реализации алкоголя. Под особое внимание попали заведения, чьи владельцы ранее высказывались против новых ограничений.

Предприниматели утверждают, что проверки проходят без уведомлений и с нарушениями процедуры. По их словам, в ряде случаев измерения площадей помещений проводятся без привлечения профильных специалистов, что вызывает сомнения в объективности результатов. Владельцы баров направили обращения к заместителю председателя комиссии Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству Наталье Астаховой и уполномоченному по правам предпринимателей Валерию Калугину. Они просят вмешаться и защитить интересы малого бизнеса, считая происходящее формой давления на несогласных.

По информации предпринимателей, в распоряжении КППИиТ находится внутренний приказ о проверке 12 баров. Калугин подтвердил, что к нему поступают жалобы от владельцев небольших заведений. Он отметил, что частые изменения в законодательстве и усиление контроля создают дополнительную нагрузку на сферу общественного питания.

Фото: Piter.TV