В Петербурге усилена работа по уборке снега во дворах

Петербуржцев просят убедиться, что их автомобиль не мешает работе уборочной техники.

В связи с большим количеством выпавшего снега в Петербурге усилена работа районных коммунальных служб по уборке внутриквартальных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета

Во вторник, 13 декабря, для уборки дворов задействовано почти 9 тысяч специалистов ручного труда – это штатные УК, привлечённых подрядчиков, ТСЖ и ЖСК. Также работает более 700 единиц уборочной техники и средства малой механизации.

По итогам уборки к вечеру сегодняшнего дня районы представят отчёт о проведенной работе председателю Жилищного комитета Олегу Зотову.

Жилищный комитет просит жителей и гостей города быть внимательными на улице. Также петербуржцев просят убедиться, что их автомобиль не мешает работе уборочной техники.

Фото: Piter.tv (архив)