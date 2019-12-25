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В Петербурге усилен контроль за соблюдением масочного режима
Сегодня, 16:21
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В Петербурге усилен контроль за соблюдением масочного режима

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За 21 июня в метрополитене было составлено 12 административных актов в отношении нарушителей.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усилен контроль за соблюдением масочного режима на всех видах общественного транспорта, в торговле и общепите, учреждениях культуры. Во всех учреждениях и транспорте будут проводить рейды. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски. 

Александр Беглов 

В метро наличие масок проверяют сотрудники Службы транспортной безопасности. При отказе надеть маску, человека просят покинуть метро и на него составляют административный акт. За 21 июня составлено 12 таких актов. 

Также усилены проверки соблюдения масочного режима в наземном общественном транспорте. Сотрудники Комитета по транспорту ежедневно проводят рейды в трех районах Петербурга. 

Сотрудники Комитета по культуру также проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах.

Ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и общепите. В период с 11 по 21 июня было составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и ИП. Также 32 посетителя были оштрафованы за отказ надеть маску после предупреждения.

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Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, маски
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Тема дня,

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