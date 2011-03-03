Начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса

Так, существует мнение, что прививаться не до конца проверенной вакциной смертельно опасно.

В России бесплатная добровольная вакцинация стартовала в декабре 2020 года, однако до сих пор большое количество людей опасаются прививаться. Этому способствует распространение мифов и фейков о вакцине и коронавирусе в интернете. Доктор медицинских наук, профессор, начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов в разговоре с "Петербургским Дневником" развеял некоторые заблуждения.

Так, существует мнение, что прививаться не до конца проверенной вакциной смертельно опасно. Прививка от COVID-19 не прошла полный цикл испытаний.

Если брать вакцины, которые создавались когда-то от чумы, оспы, полиомиелита, то ни одна из них не прошла весь цикл апробирования до момента применения. Максим Кабанов, доктор медицинских наук

Как отметил медик, "Спутник V", который первым появился в РФ, помогает людям. Специалисты видят чёткое увеличение антител после двух компонентов прививки. Люди или не заболевают вовсе или переносят коронавирус в легкой форме. Также Максим Кабанов прокомментировал слухи относительно того, что в их госпитале лежат тяжелые больные, половина из которых была привита.

С такими "авторами" хочется лично провести экскурсию, чтобы они понимали – непривитому человеку попасть в реанимацию гораздо легче, чем привитому. Максим Кабанов, доктор медицинских наук

Еще один миф – вакцины ведут к росту заболеваемости раком и бесплодию. По мнению медика, такие слухи появлялись вокруг многих вакцин, но ни один из них не соответствовал действительности.

Ранее главврач петербургской поликлиники объяснила, почему люди не вакцинируются.

Фото: Piter.tv