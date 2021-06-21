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Главврач петербургской поликлиники объяснила, почему люди не вакцинируются
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главврач петербургской поликлиники объяснила, почему люди не вакцинируются

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Медик отметила, что сама она лежала в больнице Боткина и ей было страшно от мысли, что она может умереть.

Россияне не желают вакцинироваться от коронавируса, потому что привыкли верить слухам в интернете, а не прислушиваться к мнениям специалистов. Такое мнение "Петербургскому Дневнику" высказала главврач поликлиники № 122 Петродворцового района Елена Литвинова.

Медик отметила, что сама она лежала в больнице Боткина и ей было страшно от мысли, что она может умереть.

Но тогда ещё не было вакцины, а сейчас быть в таком положении и знать, что есть средство, которое тебя спасёт, и им не воспользоваться — это непонятно.

Елена Литвинова, медик

Также медик отметила, что люди начинают более активно вакцинироваться после вспышек коронавируса.

Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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