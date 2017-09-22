В Петербурге умер создатель музея The Beatles

Мужчина скончался 29 августа.

Стала известна личность мужчины, погибшего 29 августа в ТЦ "Галерея". Им оказался советский и российский, писатель-историограф, создатель известного в стране музея The Beatles Николай Васин. Об этом 2 сентября на своей странице в Facebook сообщил его друг Николай Барабанов.

29 августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло! Николай Барабанов

Васин родился в городе на Неве в 1945 году. В 1963 году стал сильно увлекаться творчеством группы "The Beatles" и через три года переоборудовал свою квартиру в музей, впоследствии получивший неофициальное название "Yellow Submarine".

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Фото: facebook.com/nick.barabanov