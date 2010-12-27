В Петербурге ушел из жизни экс-футболист "Зенита" Станислав Беликов

Бывший полузащитник Санкт-Петербургского "Зенита" скончался на 81-м году жизни

В Санкт-Петербурге скончался бывший футболист местных клубов "Зенит" и "Динамо" Станислав Беликов. После окончания игровой карьеры он стал тренером и вырастил нескольких чемпионов страны 1984 года в составе "Зенита". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Хавбек оборонительного плана был приглашен в "Зенит" из родного Тамбова. Мог стать баскетболистом: в 20 лет выступал за одну из сборных на Спартакиаде РСФСР, но в итоге выбрал футбол. Обычно Беликов играл персонально против звезд соперника. Всего за "Зенит" с 1961 по 1966 год сыграл 136 матчей. Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Станислава Яковлевича Сайт ФК "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"/ Вконтакте