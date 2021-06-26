В Петербурге ушел из жизни актер театра и кино Евгений Артемьев

Евгений Артемьев скончался 14 октября.

Актер театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в Петербурге на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Евгений Артемьев ушел из жизни 14 октября. Причину смерти не раскрывают. Коллектив культурного учреждения выразил соболезнования близким актера.

Прощание с Евгением Евгеньевичем состоится 21 октября в 14.00 по адресу пр. Энергетиков 59/2. Пресс-служба театра им. В. Ф. Комиссаржевской

Фото: пресс-служба театра им. В. Ф. Комиссаржевской