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В Петербурге ушел из жизни актер театра и кино Евгений Артемьев
Сегодня, 18:43
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В Петербурге ушел из жизни актер театра и кино Евгений Артемьев

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Евгений Артемьев скончался 14 октября.

Актер театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в Петербурге на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Евгений Артемьев ушел из жизни 14 октября. Причину смерти не раскрывают. Коллектив культурного учреждения выразил соболезнования близким актера.

Прощание с Евгением Евгеньевичем состоится 21 октября в 14.00 по адресу пр. Энергетиков 59/2.

Пресс-служба театра им. В. Ф. Комиссаржевской

Фото: пресс-служба театра им. В. Ф. Комиссаржевской

Теги: актер театра и кино, ушел из жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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