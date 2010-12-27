В Петербурге урегулируют органическую продукцию

Депутаты внесут правки из-за принятия федерального закона.

Петербургские парламентарии хотят внести изменения в закон "Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства". Об этом сообщили сами депутаты. В пояснительной записке спикеры ЗакСа объяснили, что правки сделаны в связи с принятием федерального закона об органической продукции.

Теперь всю органическую продукцию в городе будут проверять на качество и безопасность для употребления человеком. Специалисты разовьют систем сертификации товара. На продукты нанесут указательную маркировку.

Напомним, что закон принят по поручению президента России еще 3 августа 2018 года. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. Авторами инициативы выступили Комитет по законодательству и Комиссия по экологии и природопользованию. Первое рассмотрение пройдет днем 23 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС одобрил поправки в закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах.

Фото: Piter.tv

