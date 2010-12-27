ЗакС одобрил поправки в закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Далее постановление отправится на одобрение в Госдуму.

Законодательное собрание Петербурга 16 октября одобрило проект постановления о поправках в закон о продажи алкоголя в жилых домах. Нововведения ужесточат правила работы точек общепита в многоквартирных домах.

Поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" Государственная дума РФ приняла в первом чтении 24 сентября. Далее документом занялся петербургский ЗакС и внес свои поправки.

Розничную продажу алкогольной продукции хотят разрешить только в ресторанах, кафе, барах и буфетах. Речь идет о многоквартирных домах и о прилегающих к ним территориях. Также будет установлена определенная площадь для продажи алкоголя - от 20 до 100 квадратных метров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что магазин в Петергофе оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную продажу алкоголя.

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