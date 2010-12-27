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В Петергофе магазин оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную продажу алкоголя
Сегодня, 17:19
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nastya960

В Петергофе магазин оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконную продажу алкоголя

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Также весь оставшийся алкоголь уничтожат.

Прокуратура Петродворцового района в ходе проверки выявила факт продаже алкогольной продукции без лицензии в одном из магазинов Петергофа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В магазине, расположенном в Петергофе, в отсутствии лицензии, а также без декларации соответствия, осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции. В отношении общества с ограниченной ответственностью возбудили административное дело.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел данное дело и назначил организации наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей с направлением изъятой алкогольной продукции на уничтожение.

Также прокуратура оштрафовала на 100 тысяч рублей ночной алкогольный ларек на Гаванской.

Фото: pixabay

Теги: петергоф, продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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