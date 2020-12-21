В Петербурге урегулировали правовые акты о помощи малоимущим

На помощь правительства могут рассчитывать малоимущие семьи с детьми, одинокие петербуржцы со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Накануне глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регулирующее оказание помощи малоимущим семьям, поддержки школьников и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На помощь правительства могут рассчитывать малоимущие семьи с детьми, одинокие петербуржцы со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. По условиям соцконтракта, город должен помочь нуждающимся в поиске работы или организации своего дела. Также возможны и иные меры поддержки.

Также Беглов подписал соглашение об оснащении интерната № 289 Красносельского района и спортивной школы олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства" необходимым оборудованием.

Фото: Piter.tv