В Петербурге ураганный ветер повалил шесть деревьев и светофоры

В комитете добавили, что ветер сорвал информационные щиты, пластиковые ограждения и временные дорожные знаки.

Ураганный ветер в Петербурге на улице Димитрова опасно наклонил остановку, на улице Лёни Голикова сорвало крышу конструкции, а в поселке Стрельна павильон и вовсе перевернуло. Об этом 28 марта рассказали в комитете по благоустройству.

Петербуржцы сообщили дежурной службе ведомства, что упали два светофора и шесть деревьев. Одно дерево вырвало с корнем на улице Машиностроителей в Колпино. В комитете добавили, что ветер сорвал информационные щиты, пластиковые ограждения и временные дорожные знаки. Всего служба зафиксировала 16 сообщений о разных происшествиях.

Фото: Piter.tv