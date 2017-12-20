В Петербурге уничтожили 4,5 тонны незаконно добытой красной икры

Деликатес без маркировок и документов признали опасным.

Хватит ли всем петербуржцам красной икры для новогоднего стола? Дело в том, что 4 декабря в городе уничтожили целых 4,5 тонны этого типично новогоднего продукта, однако петербургское управление Россельхознадзора выявило, что эта крупная партия деликатеса оказалась незаконно добытой. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Информация системы "Меркурий" позволила найти сотрудникам Россельхознадзора два склада, заполненных контейнерами с красной икрой. Фактические адреса складов в Московском и Фрунзенском районе на деле оказались незарегистрированными в системе. Продукция не поступала на указанные площадки. Как выяснилось, незаконно добытая икра лососевых пород рыб приехала из Петропавловска-Камчатского. Ею было заполнено 247 крупных контейнеров общим весом в 4,5 тонны. Документы на товар и маркировка на таре отсутствовали, производителя деликатеса установить не удалось, поэтому икру признали некачественной и опасной. Всю продукцию уничтожили посредством сжигания, а в отношении нарушителей возбудили уголовные дела.

Ранее в Петербурге пресекли деятельность масляной фирмы-фантома.

Фото: пресс-службе управления Россельхознадзора