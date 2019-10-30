В Петербурге в 52 года умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Гаудасинская обучалась в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

В Петербурге 30 октября ушла из жизни заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства городской консерватории Елена Гаудасинская. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории.

Заслуженная артистка России скончалась на 53-м году жизни. О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Гаудасинская обучалась в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Елена Станиславовна является лауреатом премии международного фонда "Русское исполнительское искусство", имеет дипломы лучшего концертмейстера на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссетто, также она является заслуженной артисткой России. Елена Гаудасинская выпускала CD, работала в телевизионных фильмах и выступала с концертами.

Старейшая жительница России скончалась в Астраханской области в возрасте 123 лет.