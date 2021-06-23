В Петербурге умерла актриса театра "Балтийский дом" Людмила Елисеева

Она работала в театре около 60 лет.

Актриса Людмила Елисеева скончалась на 85-м году жизни. Она известна по ролям в фильмах "Улица разбитых фонарей", "Тайны следствия", а также театральным ролям. О кончине сообщила пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом".

Акриса ушли из жизни 18 апреля после продолжительной болезни. В театре принесли соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Людмила Елисеева окончила Школу-студию МХАТ в 1963 году. Сразу же после выпуска была принята в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского Комсомола (сейчас Театр-фестиваль "Балтийский дом"). В последнее время в театре она исполняла несколько ролей в спектакле "Мастер и Маргарита".

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"