В Петербурге умерла актриса театра Миронова Инна Волгина

Актрисе было всего 53 года. За свою карьеру она успела сменить сотни образов.

В Петербурге скончалась актриса театра имени Миронова Инна Волгина. Руководство учреждения выразило соболезнования её родным и близким.

Актрисе было всего 53 года, за свою карьеру она успела сменить сотни образов – от Люськи в "Беге" до Апполинарии в "Красавце-мужчине".

Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актерской династии. Актриса-молния. Друг. Светлая память. Но понимания и принятия этого ухода сейчас нет. театр имени Миронова

В последние месяцы актриса готовилась к новой постановке "Леди-призрак", премьера должна была состояться 24 июля.

В конце мая в 30 лет умерла актриса фильма "Техасская резня бензопилой" Лорина Камбурова.

Фото: театр Миронова