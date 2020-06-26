  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 30 лет умерла актриса фильма "Техасская резня бензопилой" Лорина Камбурова
Сегодня, 9:15
85
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 30 лет умерла актриса фильма "Техасская резня бензопилой" Лорина Камбурова

0 0

По предварительной информации, актриса лежала в больнице с двусторонним воспалением легких.

Известная болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. Об этом в социальных сетях сообщил ее близкий друг и фотограф Геннадий Авраменко.

По предварительной информации, актриса лежала в больнице с двусторонним воспалением легких.

Пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина.

Геннадий Авраменко

Актриса известна благодаря ролям фильмах "Любовь и монстры" и "Техасская резня бензопилой".

На прошлой неделе умерла актриса театра Нина Шацкая.

Фото: кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"

Теги: техасская резня бензопилой, умерла актриса
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии