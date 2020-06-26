В 30 лет умерла актриса фильма "Техасская резня бензопилой" Лорина Камбурова

Известная болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. Об этом в социальных сетях сообщил ее близкий друг и фотограф Геннадий Авраменко.
По предварительной информации, актриса лежала в больнице с двусторонним воспалением легких.
Пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина.
Геннадий Авраменко
Актриса известна благодаря ролям фильмах "Любовь и монстры" и "Техасская резня бензопилой".
На прошлой неделе умерла актриса театра Нина Шацкая.
Фото: кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"
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