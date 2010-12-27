В Петербурге умер дедушка "Митьков" Владимир Яшке

Коллеги публикуют воспоминания о выдающемся художнике.

В Санкт-Петербурге 8 апреля на 70-ом году ушел из жизни художник и "дедушка" движения "Митьки" Владимир Яшке. О грустном известии сообщает Музей МИСП.

Выдающийся художник был самым старшим участником творческого объединения "Митьки". Помимо живописи Яшке писал стихи. Он родился во Владивостоке, а в 1976 году переехал в Ленинград.

Его работы хранятся в собраниях "Эрарты", Музея нонконформистского искусства, Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и в Русского музея. Основатель "Митков" опубликовал у себя на странице в Facebook воспоминания о Владимире Яшке:

Фото: Facebook / Александр Флоренский