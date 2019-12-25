В Петербурге умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт

Политику было 59 лет.

Сегодня, 18 октября, ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрунт. Информация об этом появилась в группе администрации города в "ВКонтакте".

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прошел жизненный путь, оставив после себя плоды своих дел, которые навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память светлому человеку. написали коллеги.

30 сентября Иван Имгрунт сообщил в социальных сетях о госпитализации с пневмонией, о дальнейшем развитии болезни и причине смерти не говорится. По данным "РИА Новости Крым", он проходил лечение в Петербурге.

Мужчина возглавлял Ялту с 6 ноября 2019.

Фото: Иван Имгрунт / VK