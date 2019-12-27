В Петербурге уменьшилось количество ДТП с детьми

С января по июль в Петербурге произошла 71 авария с детьми-пешеходами и 80 ДТП с детьми-пассажирами.

По итогам семи месяцев 2020 года в Петербурге зафиксировано снижение аварийности с участием несовершеннолетних. Об этом СМИ рассказал государственный инспектор 3-го отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Александр Морозов.

С января по июль в Петербурге произошла 71 авария с детьми-пешеходами. Это на 41% меньше, чем за такой же период 2019 года. Каждое третье такое ДТП произошло по вине самих детей. Травмы получили 164 ребенка, погибли двое.

Ещё произошло 80 ДТП с детьми-пассажирами, что на 44% меньше, чем в прошлом году. Травмы получили 86 детей, погибших нет.

Накануне на Туристской сбили бегущего 13-летнего мальчика.

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