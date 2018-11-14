Петербургские депутаты предлагают уменьшить сроки уплаты штрафов за брошенные машины

На данный момент водители платят от 3000 до 5000 рублей за несвоевременный вывоз брошенного ТС.

В Петербурге хотят уменьшить сроки уплаты штрафов за брошенные машины во дворах. Глава фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Александр Тетердинко внёс поправки в статью 30 Административного кодекса Петербурга

Чиновник предлагает вдвоем уменить период вывоза таких автомобилей. В зимнее время (с 16 октября по 15 апреля) по истечении недели собственников машин смогут оштрафовать. Предполагается, что меньшие сроки для уплаты штрафов повысят скорость вывоза автомобилей из дворов.

На данный момент водители платят от 3000 до 5000 рублей за несвоевременный вывоз брошенного ТС. Должностные лица платят за это же от 30 000 до 50 000 рублей, юридические лица - до 300 000 тысяч.

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