В Петербурге учредили награду "За особые заслуги в области международного сотрудничества"

Награждение будет проходить один раз в год.

В Петербурге будут вручать награду "За особые заслуги в области международного сотрудничества". Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 9-го февраля.

Согласно документу, нагрудный знак может получить как гражданин РФ, так и иностранный гражданин и даже лицо без гражданства. Для этого нужно иметь выдающиеся заслуги перед Петербургом и его жителями в области сотрудничества города как на территории России, так и за рубежом.

Ежегодно будут награждать не более 10 человек. Предлагать кандидатов могут руководители государственных органов и руководители организаций и учреждений, которые расположены на территории Петербурга. Состав комиссии, которая будет выносить решение о награждении, выносит Комитет по внешним связям.

Если нагрудный знак будет утерян, гражданину смогут выдать новый не ранее, чем через год после обращения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге может появиться награда в области кибернетики и искусственного интеллекта.

Фото: Piter.TV