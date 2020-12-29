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В Петербурге может появиться награда в области кибернетики и искусственного интеллекта
Сегодня, 19:37
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smirenny

В Петербурге может появиться награда в области кибернетики и искусственного интеллекта

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Специалисты выдвинули инициативу в рамках встречи ВКС.

В четверг, 14 января, в рамках встречи ВКС исследователи СПбГУ, которые входят в число самых высокоцитируемых ученых мира, предложили губернатору Петербурга Александру Беглову учредить новую премию. Об этом сообщили в Смольном. 

Премию имени Г. А. Леонова предлагают вручать в области кибернетики и искусственного интеллекта. Градоначальник оценил идею и предложил вице-губернатору Владимиру Княгинину проработать данное предложение. Помимо этого губернатор уточнил, что Смольный старается поддерживать учёных всех возрастов в том числе из сферы IT. Беглов напомнил, что Петербург является научным центром страны. 

Ранее мы писали, что в Петербурге учредят звание "Заслуженный работник СМИ".

Фото: pixabay

Теги: кибернетика, награда в области кибернетики и искусственного интеллекта, учреждение новой награды в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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