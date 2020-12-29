В Петербурге может появиться награда в области кибернетики и искусственного интеллекта

Специалисты выдвинули инициативу в рамках встречи ВКС.

В четверг, 14 января, в рамках встречи ВКС исследователи СПбГУ, которые входят в число самых высокоцитируемых ученых мира, предложили губернатору Петербурга Александру Беглову учредить новую премию. Об этом сообщили в Смольном.

Премию имени Г. А. Леонова предлагают вручать в области кибернетики и искусственного интеллекта. Градоначальник оценил идею и предложил вице-губернатору Владимиру Княгинину проработать данное предложение. Помимо этого губернатор уточнил, что Смольный старается поддерживать учёных всех возрастов в том числе из сферы IT. Беглов напомнил, что Петербург является научным центром страны.

Ранее мы писали, что в Петербурге учредят звание "Заслуженный работник СМИ".

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