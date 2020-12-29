В Петербурге учредят звание "Заслуженный работник СМИ"

Учредить почетное звание предложил председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

В среду, 13 января, губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябоволов посетили редакцию газеты "Санкт-Петербургские ведомости", где встретились с руководством и сотрудниками издания. Там чиновники поздравили журналистов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в Смольном.

Кроме того, глава города поддержал инициативу председателя петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрия Шериха об учреждении звания "Заслуженный работник СМИ" в Петербурге.

Такое звание могло бы присваиваться за выдающийся личный вклад в развитие СМИ в нашем городе, высокий профессионализм, неуклонное следование принципам свободы слова, гражданской ответственности и патриотизма отметил Шерих в письме губернатору.

Награждать журналистов, операторов, корректоров и других специалистов предложили каждый год 13 января. В ряде регионов, помимо удостоверения и нагрудного знака, вручают единовременную денежную выплату.

Кроме того, средства массовой информации Петербурга получат 142 млн рублей через систему грантов в 2021 году.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут отправлять свои заявки на участие в проекте "Твой бюджет — 2021" с 15 января.

Фото: Piter.TV