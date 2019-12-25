В Петербурге учредят почетное звание "Заслуженный работник СМИ"

Звания будут удостоены профессиональные журналисты, редакторы, операторы, монтажеры, которые не менее 15 лет работают в петербургских СМИ.

В Петербурге подготовили проект постановления губернатора Александра Беглова об официальном введении почётного звания "Заслуженный работник средств массовой информации", передает пресс-служба регионального отделения Союза журналистов России.

Звания будут удостоены профессиональные журналисты, редакторы, операторы, монтажеры, которые не менее 15 лет работают в петербургских СМИ. Ежегодно накануне Дня российской печати, 13 января, звание будут получать не менее 5 человек.

Проект постановления подпишут и вступит в силу в следующем году. И 13 января 2023 года в Петербурге наградят первых "Заслуженных работников СМИ".

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