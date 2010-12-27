В Петербурге учат будущих наблюдателей на выборах президента

Наблюдатели от общественной палаты приступили к предвыборному обучению.

В Петербурге 5 февраля в БКЗ "Октябрьский" началось предвыборное обучение будущих наблюдателей от Общественной палаты. На открытии присутствовало более 3 тысяч бюджетников, среди которых были воспитатели детских садов, учителя и ветераны.

На старте обучения присутствовал председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова и руководитель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга Владимир Шамахов.

"Доверие к процедуре выборов упало. Мы должны быть общественным голосом, общественной совестью, чтобы повысить уровень доверия населения к выборам, и чтобы вновь избранный президент был избран легитимно", - отметил Шамахов.

Будущих наблюдателей в период обучения (с 5 по 25 февраля) ждёт несколько обучающих лекций о том, каким образом проходит процедура выборов на участке.

По итогам обучения все выпускники заполнят опросные листы для проверки полученных знаний и готовности к работе.

Фото: сайт "Общественная палата РФ"