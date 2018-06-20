В Петербурге вымыли и очистили около 73% дворов

В Жилищном Комитете рассказали о выполненных мероприятиях за последнюю неделю весеннего месячника уборки.

Коммунальные службы Петербурга очистили от зимней грязи около 73 процентов дворовых территорий города. На данный момент вымыто и приведено в порядок почти 12 тысяч дворов. Там покрасили лавочки, починили ограждения, урны, отремонтировали фасады зданий. Также дорожные сотрудники провели влажную уборку тротуаров и проезжих частей. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

В течение дня поливались обочины дорог. Коммунальщикам мешались припаркованные автомобили, но работы продолжаются и по ночам, когда машин на улицах практически нет.

Отметим, что чиновники реконструировали 361 детские и спортивные площадки. очистили от смета и грязи 3, 677 тысяч фасадов на уровне первого этажа, а 404 объекта вымыты полностью по всей площади. Облагорожено 2, 145 тысячи скамеек, 5,6 тысяч урн для мусора и 760 дорожных ограждений. Специалисты восстановили более 5 тысяч инженерных сетей, которые оказались повреждены после зимнего сезона.

Фото: Piter.tv