Директор "Мостотреста" отметил, что снегопад начался в последний день разводки мостов, и сбой прошел только по Литейному мосту.

В среду, 8 декабря, директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин рассказал, что в Петербурге убирают 100 мостов из более 400. Он отметил, что на уборку мостов и набережных заключен договор с компаниями прошлых лет.

Снегопад начался в последний день разводки мостов, сбой прошел только по Литейному мосту, все остальные развелись, несмотря на массу снега и затруднение в разводке. Закрыли навигацию на день позже из-за одного судна, которое вовремя не смогло пройти. уточнил Кочин

По словам директора предприятия, на остальных сооружениях работало не менее 23 единиц снегоуборочной техники. Специалисты предварительно обработали разводные мосты песко-соляной смесью. На объектах круглосуточно работают 90 человек.

С 31 ноября в "Мостотрест" поступило 15 обращений, а на портал "Наш Санкт-Петербург" – 20. Теперь каждый день обращаются 1-2 раза. Горожане просят привести в порядок, например, лестничные спуски.

Несколько тысяч кубов снега ежедневно вывозится, все зачищается дворниками после механизированной уборки. Чтобы сразу реагировать на ЧС, "Мостотрест" орагнизовал несколько мобильных бригад для оперативного выезда и зачистки территории. заявил Кочин

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