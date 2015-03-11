В Петербурге у травматолога обнаружили оружейный арсенал времен ВОВ

У доктора был и пулемет "Максим", и ППШ, и пистолеты, и винтовки.

В понедельник, 28 февраля, стало известно о найденном оружейном арсенале времен Великой Отечественной войны у петербургского травматолога, сообщила "Фонтанка".

Так, 41-летний петербуржец хранил пулемет "Максим", ППШ, МГ34, целые винтовки Мосина, пистолет-пулемет Дегтярева и другое вооружение – всего более 20 единиц. На экспертизу отправили различные патроны, пули и порох.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по незаконному обороту оружия. Подозреваемый отпущен под подписку.

В Колпино нашли тело мужчины, а рядом с ним арсенал боеприпасов.

Фото: Piter.tv