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У петербургского таксиста случился инсульт за рулем из-за коронавируса
Сегодня, 16:11
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У петербургского таксиста случился инсульт за рулем из-за коронавируса

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Пассажир помог остановить автомобиль и поймал карету скорой помощи.

У таксиста в Петербурге случился инсульт за рулем. В этот момент он ехал вместе с пассажирами. Мужчину удалось спасти, рассказал "Петербургский дневник".

Юрию стало плохо, когда он ехал вместе с семьей с двумя детьми. На перекресте с улице Типанова он почувствовал, что не может управлять рукой, а потом в глазах потемнело. Пассажир вовремя подхватил руль, машина врезалась в поребрик. 

Таксиста госпитализировали. Врачи диагностировали у него инсульт. Кроме того, оказалось, что мужчина также был болен коронавирусом. Именно COVID-19 и спровоцировал инсульт. Пациенту сделали операцию и поместили в больницу Святого Георгия для реабилитации. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: инсульт, коронавирус, пассажиры, таксист
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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