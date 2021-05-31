У петербургского таксиста случился инсульт за рулем из-за коронавируса

Пассажир помог остановить автомобиль и поймал карету скорой помощи.

У таксиста в Петербурге случился инсульт за рулем. В этот момент он ехал вместе с пассажирами. Мужчину удалось спасти, рассказал "Петербургский дневник".

Юрию стало плохо, когда он ехал вместе с семьей с двумя детьми. На перекресте с улице Типанова он почувствовал, что не может управлять рукой, а потом в глазах потемнело. Пассажир вовремя подхватил руль, машина врезалась в поребрик.

Таксиста госпитализировали. Врачи диагностировали у него инсульт. Кроме того, оказалось, что мужчина также был болен коронавирусом. Именно COVID-19 и спровоцировал инсульт. Пациенту сделали операцию и поместили в больницу Святого Георгия для реабилитации.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV