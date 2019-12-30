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У семи станций метров в Петербурге появятся перехватывающие парковки
Сегодня, 18:20
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nadezhda_sib

У семи станций метров в Петербурге появятся перехватывающие парковки

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На данный момент в городе 14 перехватывающих автостоянок.

В 2020 году в Петербурге появятся 8 перехватывающих парковок у станций метро. Об этом 24 января сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. 

Водители смогут оставить машину у станций "Шушары", "Ломоносовская", "Выборгская", "Проспект Большевиков", "Старая Деревня", "Рыбацкое", "Проспект Ветеранов" и железнодорожной станции Царское село. Кроме того, будут открыты 2 городских автостоянки в Кронштадте на 113 мест и у "Газпром Арены" вместимостью 80 авто. 

На данный момент в Северной столице доступны 17 городских автостоянок и 14 перехватывающих. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с парковки у торгового центра угнали дорогостоящую иномарку. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: автостоянка, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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