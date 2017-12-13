В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли паспорта и ценности на 200 тысяч рублей

Дипломату из США грабитель нанес материальный ущерб в 200 тысяч рублей.

В Петербурге жертвой ограбления стал сотрудница Генерального консульства Америки. С собой у женщины находились два паспорта разных государств и служебное удостоверение. Вместе с деньгами вор не упустил возможность заиметь в своей копилку и чужие документы.

Инцидент произошел накануне вечером. В правоохранительные органы обратилась сотрудница визового центра, которая работает в Генконсульстве США в Северной столице. По словам дипломата, на нее напали на парковке. Рядом с местом преступления находится дом, в котором живет женщина. Известно, что иностранка проживает на Пловдивской улице.

Злоумышленник подкараулил пострадавшую в половине девятого утра. Он подождал, когда жертва сядет в машину, после чего разбил стекло транспортного средства и забрал сумку с заднего сиденья. В ней лежали документы, 26 тысяч рублей, два айфона, банковская карточка, ключи от офиса и дома. Даже сам ридикюль оценивается в 75 тысяч рублей. В общем вор “нажился” на 200 тысяч рублей.

По данному факту ведется расследование. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

