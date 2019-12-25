В здании бывшего генконсульства США на Фурштатской может появиться гостиница

Там может появиться отель категории "не ниже 3 звезды".

Здание на Фурштатской улице, которое ранее занимало консульство США, могут превратить в гостиницу. По данным "Фонтанки" здание может перейти по модели концессии группе Ginza.

Концессионная инициатива на реконструкцию и создание на Фурштатской, 15 гостиницы категории "не ниже 3 звезды" поступила в Смольный от ООО "Моретум". В планах компании получить несколько исторических особняков для гостиниц в центре города и Курортном районе.

Ginza развивает гостиничное направление с 2018 года. На данный момент под управлением Ginza Hotels & Apartments в Петербурге находятся "Кvartira 4" и отель "Dom 16".

На месте аквапарка "Вотервиль" в Петербурге появится гостиница.

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