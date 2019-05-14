На месте аквапарка "Вотервиль" в Петербурге появится гостиница

Здание приобрела московская компания.

В пятницу, 26 марта, стало известно, что на месте первого в Петербурге аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове может появиться 13-этажная гостиница. Об этом сообщил РБК.

Московская компания приобрела здание аквапарка и уже подавала документы, чтобы снести и построить на его месте отель. Эксперты считают, что будущая гостиница может составить серьезную конкуренцию гостинице "Прибалтийская", которая располагается неподалеку, благодаря современным номерам.

Более подробной информации пока нет.

Ранее мы писали, что петербуржец добился от застройщика выплаты 2,6 млн рублей неустойки за неотданную в срок квартиру.

Фото: Википедия