Сын миллиардера Кравцова купил проект апарт-отеля на Синопской набережной

Стоимость сделки могла составить 450 млн рублей.

Александр Кравцов, сын миллиардеров Оксаны и Валерия Кравцовых, выкупил проект Plaza Lotus Group по строительству апарт-отеля на Синопской набережной. Стоимость сделки не разглашается. По данным "ДП", она могла составить 450 млн рублей.

Единоличным собственником проекта теперь является ООО "Еврострой-Развитие-Северо-Запад". Компания в равных долях принадлежит Александру Кравцову и Ларисе Панфиловой.

Кравцов заявил, что участок на Синопской набережной будет развивать самостоятельно, без помощи "Евростроя" - компании родителей. В планах построить 4-звездочный инвест-отель VIDI общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров на 396 юнитов.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Оператором выступит российская или международная компания, ее пока не выбрали. Завершить строительство планируется во II квартале 2024 года.

Ранее в Петербурге поддержали проект строительства нового разводного моста.

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