Петербуржец добился от застройщика выплаты 2,6 млн рублей неустойки за неотданную в срок квартиру

В этом мужчине помогли судебные приставы.

Судебные приставы Центрального района Петербурга помогли местному жителю добиться выплаты неустойки от застройщика. Как рассказали в пресс-службе УФССП по городу, покупатель элитной трехкомнатной квартиры почти год безуспешно ждал новоселья.

Установлено, что в 2016 году петербуржец и застройщик заключили договор участия в долевом строительстве, компания обязалась предоставить новую квартиру жильцу в сентябре 2018 года, однако в срок обещание не было выполнено. Мужчина уже успел заплатить полную стоимость квартиры, 9,7 млн рублей, направил в компанию несколько претензий о выплате неустойки, но они остались без ответа. Петербуржец обратился в суд, инстанция встала на его сторону, постановив взыскать с застройщика 2,6 млн рублей неустойки. Компания выплатила дольщику деньги после того, как приставы запретили регистрационные действия в отношении ее земельных участков и объектов недвижимости.

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Фото: Piter.TV