Гостиница отвоевала у петербуржца деньги за потоп в номере

Мужчина уверял, что ему стало плохо в душе, но на деле он уснул там пьяным.

Фрунзенский районный суд Петербурга поставил точку в конфликте ООО "Гостиница 69 Параллель" и петербуржца Сергея Колабского. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, инстанция встала на сторону гостиницы, пострадавшей из-за пьяного мужчины.

Как выяснилось, гостиница подала в суд иск о взыскании с Колабского суммы ущерба, который он причинил, пока в июле 2019 года жил в номере на пятом этаже. В одну из ночей мужчина затопил свой номер и две комнаты этажом ниже, стоимость поврежденного заливом имущества составила 54 тысячи рублей. Петербуржец заверил, что вызвал потоп случайно: ему стало плохо в душе и он случайно перекрыл сливное отверстие в полу. Кроме того, конструктивные особенности ванной комнаты позволили воде вылиться на другие участки помещения "в нарушение строительных норм и правил", заявил мужчина.

Суд, однако, выяснил, что на самом деле Колабский напился и уснул в душе, допустив потоп. Опьянение не сочли обстоятельством непреодолимой силы, поэтому суд взыскал с мужчины деньги.

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