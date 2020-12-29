Петербуржец получил полгода исправительных работ за избиение собаки молотком

Пьяный мужчина, находясь дома у знакомой, внезапно озлобился на пса.

Мировой судья судебного участка №204 Центрального района Петербурга вынес приговор местному жителю, избившего собаку молотком. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Эдуард Васильев признан виновным в жестоком обращении с животным.

Установлено, что в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года пьяный Васильев озлобился на собаку своей знакомой по кличке "Рекс", с которой он находился в квартире на улице Достоевского. Мужчина схватил молоток-гвоздодер и избил дворняжку по голове, затем, считая, что собака умерла, завернул животное в одеяло и выбросил в мусорный контейнер во дворе дома №6 по улице Правды. Рекс выжил, однако получил серьезные переломы черепа и обширную гематому мозга.

В суде Васильев полностью признал вину, суд назначил мужчине полгода исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

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Фото: Piter.TV