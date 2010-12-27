В Петербурге у пенсионерки обманом выманили 670 тысяч рублей

Полиция ищет злоумышленников.

На Васильевском острове у 84-летней петербурженки мошенники выманили 670 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка обратилась в полицию 29 июня. Она утверждает, что в этот день к ней подошел молодой человек и обманным путем забрал 670 тысяч рублей. По ее словам, происшествие случилось у одного из домов по проспекту КИМа. Женщина отметила, что злоумышленники передвигались на автомобиле марки "Форд".

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как пенсионерку обманули на 350 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV