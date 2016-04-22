В Петербурге у нелегальных перевозчиков изъяли две машины

Сотрудники Ространснадзора провели рейд и изъяли две машины нелегальных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
Проверки на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в области пассажирских перевозок проходят регулярно. В этот раз нарушителей выявили среди перевозчиков в Приморском районе Петербурга.
Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты,
говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту СПб
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