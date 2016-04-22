В Петербурге у нелегальных перевозчиков изъяли две машины

Водители не использовали средства индивидуальной защиты и не проводили дезинфекция.

Сотрудники Ространснадзора провели рейд и изъяли две машины нелегальных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Проверки на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в области пассажирских перевозок проходят регулярно. В этот раз нарушителей выявили среди перевозчиков в Приморском районе Петербурга.

Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту СПб