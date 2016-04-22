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В Петербурге у нелегальных перевозчиков изъяли две машины
Сегодня, 16:54
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nadezhda_sib

В Петербурге у нелегальных перевозчиков изъяли две машины

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Водители не использовали средства индивидуальной защиты и не проводили дезинфекция.

Сотрудники Ространснадзора провели рейд и изъяли две машины нелегальных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Проверки на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в области пассажирских перевозок проходят регулярно. В этот раз нарушителей выявили среди перевозчиков в Приморском районе Петербурга. 

Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты,

говорится в сообщении. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту СПб 

Теги: перевозчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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