В Петербурге у мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, нашли 282 грамма наркотика

У петербуржца, которого задержали за мелкое хулиганство в Приморском районе, нашли при себе около 300 граммов наркотика.
Как стало известно, 42-летнего мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов у дома №37 по Дибуновской улице в районе полуночи. Из-за вызывающего поведения на него собирались составить протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".
При досмотре сотрудники полиции нашли у мужчины сверток с каким-то психотропным порошком, вес которого составлял 282,6 грамма. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.
Фото: newstracker.ru