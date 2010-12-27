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В Петербурге у мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, нашли 282 грамма наркотика
Сегодня, 12:24
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mari_dolbish
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В Петербурге у мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, нашли 282 грамма наркотика

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Гражданина остановили из-за вызывающего поведения, а при досмотре оказалось, что у него с собой есть запрещенные вещества.

У петербуржца, которого задержали за мелкое хулиганство в Приморском районе, нашли при себе около 300 граммов наркотика.

Как стало известно, 42-летнего мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов у дома №37 по Дибуновской улице в районе полуночи. Из-за вызывающего поведения на него собирались составить протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

При досмотре сотрудники полиции нашли у мужчины сверток с каким-то психотропным порошком, вес которого составлял 282,6 грамма. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. 

Фото: newstracker.ru

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Теги: 300 граммов наркотика , дибуновская улица , мелкое хулиганство , нашли наркотики , приморский район
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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